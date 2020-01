Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a operat primele arestari, in legatura cu doborarea accidentala a unui avion de pasageri ucrainean, saptamana trecuta. Conform BBC, guvernul de la Teheran a afirmat ca au fost retinute mai multe persoane, insa nu a dat detalii suplimentare. Presedintele Hassan Rouhani a afirmat ca toti cei responsabili…

- Iranul ii va pedepsi toti cei responsabili de catastrofa aeriana in care a fost implicat aparatul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat dintr-o 'eroare de neiertat' de o racheta iraniana la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, a declarat marti presedintele iranian Hassan…

- Guvernul iranian a negat luni faptul ca a incercat sa ”musamalizeze” vina autoritatilor in drama avionului de linie ucrainean doborat din eroare la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In aceste zile triste, critici au fost adresate conducatrilor si autoritatilor…

- Președintele ucrainean Volodomir Zelenski a confirmat ca toti pasagerii si membrii echipajului aflati la bordul aeronavei care s-a prabusit in Iran si-au pierdut viata. La bordul aeronavei erau 82 de persoane de nationalitate iraniana, 63 de canadieni, 11 ucraineni, 10 suedezi, 4 afgani, 3 germani si…

- Președintele ucrainean Volodomir Zelenski a declarat miercuri ca toți pasagerii și membrii echipajului aflați la bordul aeronavei care s-a prabușit în Iran și-au pierdut viața, citând informații preliminare, relateaza Mediafax. Zelenski a transmis într-un comunicat ca…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a avertizat marti pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca interesele americane in Orientul Mijlociu sunt de acum inainte "in pericol", dupa uciderea unui general iranian intr-un atac american in Irak, potrivit presedintiei iraniene, citata de AFP. "SUA trebuie…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- Iranul a anuntat sambata ca a transmis oficial tarilor riverane Golfului proiectul sau de secritate si cooperare regionala, prezentat in septembrie la ONU, potrivit France Presse. Presedintele iranian, Hassan Rouhani, "a trimis textul integral al acestui proiect conducatorilor" tarilor din Consiliul…