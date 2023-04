Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a mers la Manastirea „Pestera Sf. Apostol Andrei“ din județul Constanța, alaturi de soție, Carmen Iohannis. Cei doi au fost surprinși intr-o discuție cu preoții de acolo. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita maine, 13 aprilie 2023, Renewable Energy School of Skills…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, Renewable Energy School of Skills (RESS) - Scoala Internationala de Competente in Energie Regenerabila de la Constanta, a informat Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, formarea competentelor pentru tranzitia climatica…

- In cadrul intrevederii, Președintele Klaus Iohannis a adresat inaltului oficial de la Chișinau felicitari pentru alegerea in noua funcție și a evocat dialogul aprofundat și constant, purtat la nivel politic, necesar pentru luarea deciziilor care sa duca la avansarea agendei bilaterale, precum și a parcursului…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la Varsovia, alaturi de presedintele polonez, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 B9 , avandu i ca invitati pe presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a…