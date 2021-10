Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El-Sisi. Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si in contextul aniversarii in…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El-Sisi, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El Sisi, a informat Administratia Prezidentiala.Vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si in contextul aniversarii in…

- Declarațiile președintelui Iohannis pot fi urmarite live pe Realitatea Plus și realitatea.net.Romania se afla pe primul loc in Europa și pe primele poziții in lume dupa numarul de infectari, decese și bolnavi in stare grava, internați la ATI.Criza sanitara este amplificata de cea politica, in condițiile…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca nu exista motive de ingrijorare legate de criza politica care vizeaza in aceste zile Guvernul Romaniei. ”Chestiunea guvernului nu este absolut deloc ingrijoratoare. Avem un guvern care merge mai departe, cu mine este și ministrul de externe”, a declarat el, in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania este „o țara stabila”, care nu va fi afectata de criza politica declanșata de ruptura dintre PNL și USR PLUS. El a dat asigurari marți ca vor fi gasite „cele mai potrivite soluții” pentru depașirea crizei guvernamentale.

- In timp ce Romania se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultimii 2 ani, care se suprapune ceu una economica și una sanitara, presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca pleaca din țara. El va efectua, joi, o vizita oficiala in Confederatia Elvetiana, la invitatia omologului sau, Guy Parmelin,…

- In urma ultimelor evenimente politice, USR-PLUS a luat o decizie de ultima ora, care, potrivit declarațiilor liderilor, va aduce o schimbare fundamentala pe scena politica romaneasca. USR-PLUS anunța ca iși schimba sloganul. "NU NOI!" este noul slogan pe care formațiunea politica il…