Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la cea de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, care are loc la Yad Vashem, precizeaza trimisul Agerpres.Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, care are loc la Yad Vashem, in Ierusalim. Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului, in cooperare…

- Klaus Iohannis efectueaza efectueaza zilele acestea o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a acestui forum dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis continua miercuri vizita pe care o efectueaza in Israel, el urmand sa aiba o intrevedere cu liderul Aliantei Albastru&Alb din Israel, Binyamin (Benny) Gantz. Tot miercuri, seful statului va participa…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau israelian, Reuven Rivlin, o invitatie de a efectua o vizita in Romania in acest an, iar el a acceptat. Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere bilaterala cu presedintele Statului…

- Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), in cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, se desfasoara joi la Ierusalim sub auspiciile presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, si se va concentra…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, vizita in Israel, urmand sa aiba o intalnire cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin. Seful statului efectueaza pana joi vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 21–23 ianuarie a.c., o vizita in Statul Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea ediție a Forumului liderilor internaționali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului și implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de…