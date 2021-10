Președintele Iohannis, mesaj pentru țară în cea mai neagră zi Președintele Klaus Iohannis va susține, astazi, la ora 18:15, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, a anunțat Administrația Prezidențiala. Ieșirea șefului statului are loc in ziua in care Romania a consemnat cel mai negru bilanț COVID de la debutul pandemiei . Declarațiile președintelui Iohannis pot fi urmarite live. Romania se afla pe primul loc in Europa și pe primele poziții in lume dupa numarul de infectari, decese și bolnavi in stare grava, internați la ATI. Criza sanitara este amplificata de cea politica, in condițiile in care țara este condusa de un guvern interimar cu capacitate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

