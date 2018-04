Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in aceasta dimineata, urari de bine tuturor romanilor care sarbatoresc astazi Pastele.Citeste si: Tradiții și obiceiuri in prima zi de Paște. Ce este INTERZIS sa faci "De Sfintele Paști, sarbatoarea comuniunii și a solidaritații, va doresc…

- Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor. Timp de 40 de zile crestinii isi spun Hristos A Inviat si raspund Adevarat a Inviat! MESAJE DE PASTE Iisus a fost un crin printre spini,...

- La ADIENT TRIM Pitești sarbatorim alaturi de colegii nostri Sfintele Sarbatori Pascale! In aceasta zi ne gandim la oamenii puternici din echipa ADIENT, care pun suflet in meseria pe care o fac pentru a le oferi celor dragi o viata frumoasa și sarbatori imbelșugate. Oameni dragi, fara de care ADIENT…

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne definește cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim și acest an, sa ne spunem Hristos A Inviat! Sa regasim impreuna bucuria in fiecare bataie de clopot. Și fiecare lumanare…

