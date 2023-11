Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se afla astazi intr-o vizita oficiala in Regatul Belgiei. Șeful statului va fi primit de regele Philippe si va avea consultari politice cu premierul belgian, Alexander De Croo. In jurul pranzului, vor fi declarații, transmise in direct la TVR Info.

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 4 octombrie, in Spania, ca nu crede ca noul Pact pe migratie va schimba pozitia Austriei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, precizand ca este posibil sa aiba o discutie "complet informala" cu cancelarul Karl Nehammer pe aceasta tema, discutie pe…

- Președintele Klaus Iohannis a mulțumit, luni, Germaniei pentru sprijinul pe care-l acorda Romaniei in privința aderarii la spațiul Schengen. Șeful statului a fost prezent la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Unitații Germane.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, dupa intrevederea cu Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in marja Summitului Celor Trei Mari, ca apreciaza sprijinul sau continuu pentru o solutie in favoarea aderarii Romaniei la spatiul Schengen cat mai curand posibil.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, vineri, la Bruxelles, de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, el afirmand ca se bucura sa constate ca aceasta recunoaste eforturile financiare si logistice uriase facute de Romania pentru a sprijini Ucraina si Republica Moldova. El de asemenea a…