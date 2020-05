Stiri pe aceeasi tema

- Elveția iși redeschide granițele cu vecinii, mai puțin cu Italia și va permite adunarile spontane de maxim 30 de persoane și evenimentele planificate cu pana la 300 de participanți, incepand cu data de 6 iunie.

- Polonia va renunța de sambata, 30 mai, la obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, a anunțat premierul Mateusz Morawiecki, citat de Polskie Radio. Polonia intra intr-o noua faza in ceea ce privește masurile de protecție impotriva raspandirii coronavirului. Premierul Murawiecki a oferit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca de la 1 iunie s-ar putea redeschide terasele si ar putea fi reluate spectacolele in aer liber. "S-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului. Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie…

- Accesul in lacasurile de cult se va face limitat, iar slujbele se vor oficia numai in aer liber, se arata in propunerile privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta, publicate pe site-ul INSP. In document se arata ca accesul persoanelor in lacasurile de…

- Accesul in mijloacele de transport este conditionat de purtarea obligatorie a unei masti medicale sau non-medicale, care sa acopere gura si nasul, iar numarul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumatate din capacitatea maxima de transport a autovehiculului si cu respectarea distantei…

- Germania a ajuns vineri la peste 160.000 de cazuri de pacienti cu coronavirus, dupa ce autoritatile de la Berlin au raportat astazi 1.639 noi imbolnaviri. Este a cincea zi consecutiva in care numarul cazurilor este in crestere.

- Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat planuri sa transforme orașul intr-o mare cafenea in aer liber, oferind o buna bucata din spațiul public barurilor și restaurantelor afectate de pandemie. Localurile iși vor putea așeza mesele afara și astfel vor putea respecta regulile de distanțare fizica, potrivit…