- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o convorbire, in format videoconferinta, cu Presedintele Republicii Estonia, Kersti Kaljulaid, in contextul aniversarii a 100 de ani de relatii diplomatice.In cadrul convorbirii au fost abordate subiecte din sfera cooperarii bilaterale, gestionarea pandemiei…

- Bucuresti, 11 feb /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea va avea loc la ora 14,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat cu a doua doza de ser anti-COVID-19. "Presedintele Romaniei s-a vaccinat, se simte foarte bine", a precizat Administratia Prezidentiala, vineri, la solicitarea AGERPRES. Seful statului s-a vaccinat public anti-COVID-19, pe 15 ianuarie,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, va primi luni, in cadrul unei ceremonii care va avea loc, la ora 18,00, la Palatul Cotroceni, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, a informat Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-Covid-19, anunța agerpres . Președintele Iohannis a anunțat acest lucru marți, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Cotroceni. „Nu am dorit nici eu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, actul nromativ pentru modificarea legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precizeaza Administratia Prezidentiala. Pe 25 noiembrie, Curtea Constitutionala a respins,…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. "In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, luni, la ora 18,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament in vederea…