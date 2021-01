Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat de la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii educatiei, care le-ar fi permis rectorilor de universitati sa ramana in functie pe viata. Seful statului arata ca prin eliminarea de catre Senat a limitarii numarului de mandate care pot fi obtinute de rectori,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind mandatul nelimitat al rectorilor. Actul normativ, care a fost trimis la promulgare pe 29 octombrie, vizeaza aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutionala asupra actului normativ pentru completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. Legea reglementeaza situatia asiguratilor care contribuie la fondul de pensii, in conditii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ urmareste imbunatatirea cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor definitii, precum si a unor prevederi…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat marti Curtea Constitutionala in legatura cu legea pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Actul normativ prevede ca permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura si nu dupa un an…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri Parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care forul legislativ și-a arogat competența de a stabili data alegerilor parlamentare in detrimentul guvernului. Legea a trecut deja de Curtea Constituționala a Romaniei. ”In prezent, exista cetațeni romani…

- Curtea Constitutionala a admis joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea Legii de infiintare a Institutului Roman pentru Drepturile Omului. Actul normativ este neconstitutional si se va intoarce in Parlament pentru a fi pus in acord cu decizia CCR .…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Legea pentru modificarea Legii 31/2007 privind reorganizarea si functionarea AOSR stipuleaza ca, prin…