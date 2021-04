Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea kurzarbeit, care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei cu pana la 80%. In perioada starii de urgenta sau de alerta, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau asediu, companiile aflate in dificultate pot reduce programul de lucru, iar angajații primesc cu 25% mai puțini bani. Angajatorii trebuie sa obțina acordul scris al reprezentantului salariaților pentru aceasta reducere de program și, implicit, de venituri. Actul…