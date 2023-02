Tragedie in judetul Suceava! O fetita de 6 ani s-a inecat in raul Moldova (GALERIE FOTO)

Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru cautarea unei fetite, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza… [citeste mai departe]