Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, spune ca noile masuri restrictive, propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, afecteaza grav activitatea salilor de fitness.

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, spune ca noile masuri restrictive, propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, afecteaza grav activitatea salilor de fitness, potrivit Mediafax. Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel…

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, spune ca noile masuri restrictive, propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, afecteaza grav activitatea salilor de...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste in sedinta joi pentru a adopta noi masuri in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. In reuniunea CNSU, care se va desfasura inaintea sedintei Executivului, urmeaza sa fie actualizata si lista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni, 26 iulie, o Hotarare prin care sunt propuse noi masuri de relaxare incepand de la data de 1 august. Principalele masuri de relaxare se refera la activitațile culturale, artistice și de divertisment, la evenimentele private, la organizarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat Hotararea nr. 50 din 26.07.2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare Post-ul Evenimente in aer liber cu 75 000 de persoane. Noi masuri de relaxare de la 01 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie, Hotararea numarul 50 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Astfel, au fost stabilite noi masuri de relaxare, care ar putea intra in vigoare de la 1 august. Ce s-a decis…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care prevede noi masuri de relaxare a restricțiilor de la 1 august. CNSU propune ca, incepand din 1 august, activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea…