- O aderare a Finlandei la NATO nu ar fi indreptata „impotriva nimanui”, a spus miercuri presedintele țarii, Sauli Niinisto, in contextul in care Moscova a avertizat Finlanda cu privire la „consecinte” in cazul unei candidaturi la alianța nord-atlantica.

- Aderarea la NATO este cea mai buna optiune pentru Finlanda pentru a-si garanta securitatea nationala, a apreciat marti comisia de aparare din Parlament, inainte de decizia Finlandei din zilele urmatoare de a-si depune sau nu candidatura pentru intrarea in Alianta Nord-Atlantica. Apartenenta Finlandei…

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, este examinat in spital din cauza simptomelor prelungite ale COVID-19, a anunțat marți biroul președintelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Conform sursei citate, Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Suedia și Finlanda sunt pregatite sa intre in NATO. Oficiali ai SUA au spus…

- Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Oficiali ai SUA au spus ca aderarea Suediei și Finlandei la NATO a fost pentru ambele state nordice…

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a declarat ca in țara lui nu mai este necesar un referendum pe tema intrarii in NATO, intrucat cea mai mare parte a populației dorește aderarea la Alianța Nord-Atlantica. Șeful statului finlandez a explicat ca, pana anul trecut, starea de spirit din țara era in…

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a vorbit vineri cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski și este de așteptat sa vorbeasca in aceeași zi și cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza CNN . „Președinții au discutat despre situația razboiului din Ucraina și despre sprijinul și ajutorul Finlandei…

- Majoritatea suedezilor se expun în favoarea aderarii la NATO, a aratat vineri un sondaj. Rezultatele vin dupa ce Rusia a atacat Ucraina, determinând o schimbare rapida a atitudinilor într-o țara cunoscuta de mult pentru neutralitate. Suedia nu a mai fost într-un razboi…