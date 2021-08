Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este blocat intre Timișoara și Arad, dupa ce locomotiva unui tren de calatori a luat foc. Potrivit CFR, traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata), unde luni dimineața s-a produs un…

- Trenul circula pe ruta București - Pitești. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii Detașamentului Gaești, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD.La sosirea echipajelor de pompieri, locomotiva era desprinsa de vagoane.Din primele informații, incendiul a izbucnit…

- Intrebat sambata, la Tulcea, cum comenteaza faptul ca directorul CFR Calatori nu a fost schimbat din functie, Citu a afirmat: “Eu raman la ceea ce am spus acum doua zile: trebuie sa fim foarte atenti pentru ca astfel de lucruri le decontam toti, le deconteaza toata guvernarea, nu le deconteaza numai…

- CFR Calatori este o companie de transport feroviar de persoane, pe care o deține statul roman. Aproximativ 1.300 de trenuri au fost puse in circulație in anul 2015. Pentru a asigura activitatea de transport feroviar de calatori, primește in fiecare an peste 1 miliard de lei din bugetul de stat. Iata…

- Prima data, rușii ne furasera Basarabia la 1812, cand trimișii Țarului, ca sa faca pace cu cei ai Sultanului, i-au mituit, la Hanul lui Manuc, pe negociatorii Inaltei Porți. Așa s-a facut Rusia stapana peste Basarabia! Statul roman de azi, condus de președintele Klaus Iohannis, secondat de premierul…

- „Protestam pana Romania va respecta strategia europeana si in domeniul feroviar. Protestam pentru ca la jumatatea anului 2021, ce este declarat de Uniunea Europeana ca fiind anul Cailor Ferate Europene, in Romania nu exista aprobat prin Hotarare de Guvern Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SNTCF ‘CFR…

- Terenurile și casele din proprietatea statului ar putea sa nu mai fie oferite gratuit anumitor instituții, cum ar fi cele de cult, propune Dan Barna, copreședintele Alianței USR – PLUS. Acesta arata ca nu e normal sa oferi gratuit sau pentru sume modice terenuri ce pot valora chiar și sute de milioane…

- Republica Moldova va primi 600 de milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru relansarea economica a țarii care a fost grav afectata de pandemia de COVID-19. Despre aceasta a anunțat eurodeputatul roman Siegfried Mureșan. ”Cea mai buna veste pe care cetațenii Republicii Moldova au primit-din partea…