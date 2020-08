Stiri pe aceeasi tema

- K. Iohannis, ingrijorat in legatura cu numarul mare de noi cazuri #Covid-19 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis s-a aratat astazi îngrijorat în legatura cu numarul mare de cazuri noi de infectare cu coronavirus din România, insistând din nou…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania isi doreste retele 5G sigure si care sa nu fie sub controlul unor state cu alte interese decat cele declarate, cum ar fi China. Seful statului a precizat ca este in lucru o legislatie speciala pe aceasta tema pentru a preveni intrarea pe piata 5G a unor…

- Ne gandim la toate mijloacele posibile ca sa limitam raspandirea virusului, a declarat astazi premierul Orban, precizand ca nu vrea sa se ajunga la noi restricții. Reacția vine in contextul in care cazurile noi de COVID-19 cresc alarmant in Romania.„Deocamdata, ne gandim la toate mijloacele…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis, dupa numarul record de infectari cu COVID-19: „Sa nu pierdem ceea ce am caștigat pana acum. Avem soluții pentru a ne relua viețile cat mai aproape de realitate” Președintele Klaus Iohannis face la aceasta ora, declarații de presa, la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru e de parere ca Romania se va confrunta cu o crestere progresiva, nu exponentiala, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in contextul in care in ultimele 24 de ore un numar record de romani, 555, s-au imbolnavit de Covid-19. Seful MS spune insa ca „depinde doar…

- Lansarea oficiala a Planului National de Investitii si Relansare Foto: presidency.ro Guvernul a lansat oficial cu puțin timp în urma Planul Național de Investiții și Relansare Economica. La eveniment a participat și președintele Klaus Iohannis, care a precizat ca s-a implicat personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, de la Palatul Cotroceni, ca Guvernul va relaxa unele masuri privind izolarea la domiciliu, dupa 15 iunie, pentru romanii care circula in afara tarii. Seful statului spune ca relaxarea restrictiilor se va face in raport cu tarile unde numarul de cazuri de…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut la Palatul Cotroceni doua sedinte privind masurile de gestionare a epidemiei Covid 19. la care au luat parte premierul Ludovic Orban si mai multi membri ai cabinetului. La finalul acestor discutii, Klaus Iohannis a declarat ca Romania a trecut de la strea de urgenta…