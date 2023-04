Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat in China pentru a discuta cu Xi Jinping legat de razboiul din Ucraina, a luat ceaiul și va cina cu dictatorul chinez, vineri dupa o intalnire cu studenții chinezi din orașul Guangzhou.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat miercuri, la sosirea la Beijing, ca statul chinez poate "juca un rol major" pentru "a gasi o cale spre pace" in Ucraina, la inceputul unei vizite care are scopul de a reinnoda dialogul cu omologul sau chinez Xi Jinping,

- China a anuntat joi ca armata sa este dispusa sa colaboreze cu armata rusa pentru a consolida comunicarea si coordonarea strategica, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, informeaza Reuters. Cele doua tari vor conlucra pentru a pune in aplicare initiativele de securitate…

- Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken nu are competența necesara pentru a-l critica pe președintele chinez Xi Jinping pentru calatoria sa in Rusia. Acest anunț a fost facut, marți, de catre purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. „China nu a provocat criza din Ucraina…

- Președintele chinez Xi Jinping a zburat luni la Moscova, unde se așteapta ca el sa fie potențial pacificator in conflictul din Ucraina, in timp ce președintele rus Vladimir Putin a sperat sa obțina sprijin impotriva presiunilor occidentale. Xi va fi primul lider mondial care ii va strange mana lui Putin…

- Liderul chinez a ajuns la Moscova, la invitația președintelui Rusiei, insa Vladimir Putin nu l-a așteptat la aeroport pe președintele Chinei, Xi Jinping. La Moscova, in momentul in care a coborat din avion, liderul chinez a fost așteptat de o numeroasa delegație a Rusiei, dar fara ca Putin sa fie prezent.…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Moscova pentru a se intilni cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza The Wall Street Journal. Sursa publicației clarifica faptul ca Beijingul intenționeaza sa joace un „rol mai activ” in incheierea conflictului militar din Ucraina. Se observa ca vizita liderului…