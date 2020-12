Presedintele Emmanuel Macron i-a acordat cea mai inalta distinctie franceza omologului sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi in cursul unei vizite de stat la Paris, a fost confirmat joi Palatul Elysee dupa difuzarea unor imagini numai de catre presedintia egipteana, relateaza AFP.



Aceste imagini ale ceremoniei, filmate luni seara de delegatia egipteana, au fost difuzate in Franta de catre echipa emisiunii ''Quotidien'' de pe canalul TMC.



Inmanarea decoratiei nu se afla pe agenda oficiala a presedintelui Macron, la fel ca si dineul oferit in onoarea presedintelui…