- Presedintele Joseph Biden i-a oferit asigurari presedintelui Poloniei, Andrzej Duda, ca Statele Unite sustin in totalitate Polonia si NATO si vor oferi asistenta pe durata investigatiei in cazul incidentului produs in sud-estul tarii, in apropierea frontierei cu Ucraina, anunța Mediafax. Fii…

- Presedintele polonez Andrzej Duda se opune oricaror noi concesii catre Comisia Europeana (CE), care blocheaza fonduri europene importante destinate Poloniei, din cauza unor ingrijorari cu privire la independenta justitiei poloneze, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata sud-coreeana a anuntat ca a lansat miercuri trei rachete aer-sol de precizie in raspuns la testul cu racheta balistica nord-coreeana care a cazut in apropiere de apele sud-coreene, relateaza AFP.

- Statele Unite s-au consultat cu Japonia si Coreea de Sud in vederea unui raspuns "solid" la lansarea unei rachete balistice nord-coreene care a survolat marti Japonia, a anuntat Casa Alba, citata de France Presse.

- O premiera din 2017 și o escaladare clara a campaniei intensive de testare a armelor de catre Phenian: Coreea de Nord a lansat marți o racheta balistica cu raza medie de acțiune deasupra Japoniei. SUA s-au consultat cu Japonia și Coreea de Sud cu privire la un raspuns „robust” la aceasta lansare, a…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iși incepe astazi vizita de doua zile la New York, SUA, unde se afla pentru lucrarile celei de-a 77-a Adunari Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a ajuns in Statele Unite ale Americii, fiind insoțita de președintele Estoniei, Alar…

- Polonia a inaugurat sambata un canal pentru a ajunge in portul sau Elblag din Marea Baltica, fara a trece prin apele teritoriale rusesti, relateaza AFP. Today Poland launching new waterway to Baltic Sea - exactly on the 83rd anniversary of the Soviet invasion. Canal to allow ships to enter port of Elblag…

- Președintele polonez Andrzej Duda a susținut ca țara sa ar trebui sa ceara Rusiei despagubiri pentru cel de-al Doilea Razboi Mondial. El a declarat acest lucru intr-un interviu publicat joi in saptamanalul Wprost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…