- Presedintele Donald Trump l-a numit miercuri pe ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, un sustinator puternic al politicilor sale, in functia de director interimar al serviciului de informatii nationale, relateaza Reuters. ''Rick a reprezentat tara noastra extrem de bine si astept cu…

- Iranul pregateste lansarea unui satelit pe orbita, a anuntat un ministru iranian, in pofida unor avertismente din partea Statelor Unite si aliatilor lor care asimileaza tirurile de rachete cu raza lunga de actiune dezvoltarii clandestine a rachetelor balistice, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Da,…

- Presedintele Donald Trump ii transmite președintelui Chinei, intr-un mesaj pe Twitter, mulțumirile sale pentru eforturile pe care țara sa le depune pentru a controla situția critica provocata de epidemia cu coronavirus, informeaza Reuters...

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a declarat miercuri, vorbin in Beirut dupa ce a fugit din Japonia, ca ambasadorul francez in Japonia l-a avertizat in ceea ce privește faptul ca propria lui companie completeaza impotriva sa, transmite Reuters, potrivit Mediafax."Sincer, am…

- ​Agenția iraniana de presa Fars, semioficiala, relateaza sâmbata ca proteste antiguvernamentale au loc la Teheran - într-o rara informare despre astfel de manifestații - și scrie ca oamenii ieșiți în strada au scandat sloganuri împotriva principalelor autoritați ale țarii,…

- La aproape 5 zile de la moartea lui Kasem Soleimani, la ora la care generalul era inmormantat, a venit si riposta iraniana. Doua baze aeriene din Irak, care adaposteau si militari ai SUA, au fost atacate cu rachete de catre Iran. Nu se stie sigur in acest moment daca sunt victime printre soldații americani,…

- Producatorul auto francez Renault se apropie de finalizarea listei cu candidati pentru functia de director executiv al companiei, aceasta s-ar putea sa fie completa pana la finalul anului, a anuntat Jean-Dominique Senard, presedintele Renault, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț…