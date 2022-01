Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului de informații externe din Danemarca, Lars Findsen, a fost arestat preventiv pentru implicarea sa intr-un caz de scurgere de informații „inalt clasificate”, scrie Reuters, care citeaza presa din Danemarca.

- Un suporter al echipei Brentford a fost arestat dupa meciul de miercuri cu Manchester City (0-1), pentru o manifestare rasista si homofoba la adresa unui jucator al echipei vizitatoare, a anuntat clubul din Premier League, citat de Reuters. Brentford nu a dat mai multe detalii despre incident si…

- Peste 10.000 de soldati rusi s-au intors la bazele lor permanente dupa o luna de exercitii in apropierea Ucrainei, a informat sambata agentia de presa Interfax, citand armata rusa. Potrivit Interfax, preluata de Reuters, exercitiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv…

- Individul a fost arestat chiar la controlul de securitate, pe un stadion in aer liber unde Papa Francisc a sarbatorit vineri slujba. Ulterior, autoritațile au spus ca nu pare sa aiba legatura cu prezența pontifului pe insula.Doua surse de a departamentul de securitate au spus pentru Reuters ca arma…

- ​Parchetul din Ungaria l-a inculpat pe un tânar de 22 de ani pentru planuirea unui atac terorist islamist pe teritoriul tarii, împreuna cu un complice anul trecut, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres. Potrivit comunicatului emis miercuri de procurori, tânarul s-a…

- Armata SUA a musamalizat doua atacuri aeriene efectuate in 2019 in Siria in care si-au pierdut viata pana la 64 de femei si copii, o posibila crima de razboi, in timpul campaniei impotriva gruparii teroriste Stat Islamic, a relatat sambata cotidianul The New York Times, citat de Reuters. Cele…

- Un jurnalist american deținut în Myanmar, țara aflata sub conducere militara, acuzat de instigare, se confrunta cu noi acuzații de razvratire și terorism, a declarat miercuri avocatul sau, ceea ce reprezinta un eșec pentru eforturile Statelor Unite de a obține eliberarea sa, transmite Reuters.Danny…

- Analistul rus care a ajutat la intocmirea "dosarului Steele" care atragea atentia asupra unor potentiale legaturi intre echipa de campanie a lui Donald Trump din 2016 si Rusia a fost arestat joi, in cadrul unei anchete a procurorului special John Durham, informeaza New York Times, preluat de Reuters.…