- Dirijori, instrumentisti și soliști din Republica Moldova, Austria, Franta, Polonia, Romania și Ucraina vor evolua in cadrul celei de-a XX-a editii a Festivalului International de pian și orchestra „Noptile pianistice din Moldova - Marea Neagra”, care se va desfasura la Chisinau si Tiraspol, incepind…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, in mai 2022, de 9.826, cei mai multi, respectiv 4.672, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). In cazul beneficiarilor Legii 303/2004…

- Faza finala a European Cup FIBA 3x3 va avea loc la Graz, in Austria, in perioada 9 11 septembrie. In urma calificarilor de la Constanta, au obtinut biletul catre turneul final al Campionatului European de baschet 3X3 Romania, Polonia, Estonia la feminin , Polonia si Muntenegru la masculin . In formula…

- Cel puțin 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei rusești, potrivit celor mai recente informații ale Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Asta inseamna ca 15,8% din ucraineni au fugit din țara de la inceputul razboiului. In plus, peste opt…

- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Este nevoie de un nou PNRR?” aprilie 18, 2022 10:03 Tarile Uniunii Europene au convenit, in 2020, sa imprumute in comun 800 de miliarde de euro pentru reconstructia economiilor lor, ce au avut de suferit in urma pandemiei de COVID-19. Bugetul…

- Peste 4,5 milioane de persoane au parasit Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, pe 24 februarie, majoritatea trecand granitele in tarile vecine, potrivit Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), citat de CNN. „Escaladarea conflictului din Ucraina a provocat victime in randul…

- Managementul companiei Unifarm deținuta de statul roman, prin Ministerul Sanatații, a utilizat și gestionat in mod defectuos resursele financiare necesare pentru achiziții de produse specifice combaterii pandemiei de COVID-19, conducand la plați nelegale, avansuri nedecontate si pierderi rezultate din…