Preşedintele Cubei nu va asista `sub nicio formă` la summitul…

Presedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, a afirmat miercuri ca nu va participa "sub nicio forma" la summitul Americilor, prevazut in iunie in Statele Unite care au dat de inteles ca nu va fi invitat, noteaza AFP preluat de agerpres.

