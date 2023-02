Nothing Phone (2) va avea specificaţii premium; Când se lansează?

Nothing a început să ofere detalii şi teasere despre viitorul său telefon important, Nothing Phone (2). De această dată avem de-a face cu un smartphone cu tentă de flagship, după ce primul Nothing Phone a fost mai degrabă un high midrange. Va fi folosit chiar performantul… [citeste mai departe]