- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins, vineri seara, in flagrant de procurorii DNA, care-l acuza ca ar fi primit peste un milion de lei mita pentru un contract. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va propune colegilor excluderea lui Buzatu din partid. Potrivit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca va convoca sambata, de urgenta, Biroul Politic National al partidului in format online si va propune excluderea lui Dumitru Buzatu din PSD.

- La aceasta ora procurorii efectueaza percheziții la domiciliul lui Dumitru Buzatu.Vasile Buzatu a fost ales deputat in 1992, pe listele PDSR, și s-a aflat in Parlamentul Romaniei pana in 2012 (cu o mica pauza in 2001, dupa fuziunea PDSR cu PSD). In 2012, a devenit președintele Consiliului Județean Vaslui.In…