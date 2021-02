Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Dupa cutremurul de 4,7 grade pe Richter care s-a produs in ziua de sambata in Armenia, au urmat inca aproximativ 46 de replici slabe. Populației i s-a recomandat sa ramana in spații deschise, comunica salvatorii armeni, citați de Sputnik Armenia. Cutremurului de…

- CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. O ambulanța de la Crucea Roșie din Italia a avut o misiune mai puțin obișnuita. A parcurs patru mii de kilometri pana la Chișinau pentru a indeplini dorința unui barbat de 60 de ani din Republica Moldova. Acesta a vrut sa-și revada familia, dupa ce starea sa de sanatate…

- CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. Cum se va incheia actuala criza politica de la Chișinau? Va fi instalat un nou guvern ori se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate? © Photo : Facebook / Артур ЕфремовCand va merge Gavrilița in Parlament pentru a cere votul de incredere Victor Juc, doctor…

- CHIȘINAU, 29 ian - Sputnik. Ucraina a lasat Moldova de pe lista țarilor din „zona verde”. Asta arata lista publicata pe site-ul Ministerului Sanatații din țara vecina. In total, in „zona roșie” au fost incluse 74 de state. © Photo : МIнIстерство охорони здоров’я УкраIниUcraina a actualizat lista…

- CHIȘINAU 12 ian - Sputnik. In cadrul vizitei oficiale in Ucraina, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intalnire și cu premierul țarii vecine, Denis Shmygal. Despre acest lucru șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Am discutat modalitați de relansare a relațiilor…

- CHIȘINAU 5 ian - Sputnik. Contractul privind exploatarea gunoiștii de la Țanțareni a fost prelungit și pentru anul 2021. Intr-un comunicat de presa a Primariei, edilul-șef al Capitalei a menționat ca in anul 2020 echipa autoritaților locale a reușit sa realizeze lucrari pentru comuna Țanțareni, care…

- BUCUREȘTI, 28 dec – Sputnik. Administrația Prezidențiala informeaza ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, maine, 29 decembrie 2020, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. © Photo : Miroslav RotariMaia Sandu, consultari cu…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Și astazi, la orele dimineții, dar și pe parcursul zilei, izolat, va fi ceața. © Sputnik / Мирослав РотарьVideo: Cum ajung pietonii din Chișinau sub roțile mașinilor Este previzibil și poleiul slab, iar pe drumuri, la inceput de zi și seara tarziu, se poate forma…