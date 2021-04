Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a inceput duminica o vizita in Libia, tara din Africa de Nord ce incearca sa depaseasca un deceniu de haos si instabilitate, informeaza AFP.



Autoritatile libiene nu au precizat programul acestei vizite ce intervine intr-un moment in care tara traverseaza o imbunatatire a situatiei politice, dupa anii de instabilitate ce au urmat caderii regimului lui Muammar al-Gaddafi in 2011, o perioada de haos marcata de existenta in ultimii ani a doua puteri rivale.



Aceasta tara cu circa sapte milioane de locuitori a reusit sa se doteze,…