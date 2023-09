Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusești asupra porturilor de la Dunare ale Ucrainei vor incetini exporturile de cereale, iar alte rute trebuie consolidate, a declarat președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Din luna iulie, de cand Moscova a parasit acordul care ridicase de facto blocada rusa asupra porturilor Ucrainei…

- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- “Occidentul, ca sa spunem lucrurilor pe nume, ne-a inselat cu privire la obiectivele umanitare pe care le-ar fi urmarit prin Initiativa de la Marea Neagra, de a ajuta tarile in curs de dezvoltare”, a declarat Vladimir Putin in conferinta de presa comuna sustinuta alaturi de Recep Tayyip Erdogan. “Asa…

- Rusia a susține ca a distrus doua nave militare ucrainene in Marea Neagra, cele mai recente ciocniri maritime de cand a decis sa nu reinnoiasca acordul privind exportul de cereale ucrainene incheiat sub egida ONU si a Turciei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Moscova a sustinut, de asemenea, ca…

- Statele Unite si aliatii sai occidentali se uita spre China pentru a ajuta la rezolvarea efectului catastrofal al iesirii Rusiei dintr-un acord agricol crucial sustinut de ONU, referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite CNBC, relateaza News.ro.China, unul dintre cei mai strategici…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- Loviturile rusesti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, dupa ce Rusia a avertizat in ajun ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene din Marea Neagra ar putea fi considerate tinte militare, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Pe masura ce au crescut ingrijorarile legate…