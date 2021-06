Președintele CNCAV lansează un avertisment: Tulpina indiană poate deveni dominantă Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghița, spune despre tulpina indiana de coronavirus ca poate deveni dominanta in Romania. ​​Pana in prezent, in Romania s-au inregistrat 44 de cazuri de infectare cu tulpina indiana. Aceste cazuri depistate pana acum par de origine autohtona. Asta inseamna ca persoanele diagnosticate cu tulpina Indiana nu au luat virusul din afara granițelor. Grav este faptul ca aceste cazuri nu au un istoric epidemiologic clar. Tulpina indiana Delta se raspandește cu cel puțin 60% mai ușor și mai rapid. „Este foarte important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe cazuri fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- Noua din 10 cazuri de COVID-19 care vor aparea la sfarșitul lunii august vor fi infecții cu tulpina Delta, a spus, miercuri seara, colonelul Valeriu Gheorghița. Valeriu Gheorghița a declarat, miercuri seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, ca este posibil sa nu mai fie cazul pentru…

- Tulpina indiana a coronavirusului, anume varianta Delta, poate deveni periculoasa pentru romani, daca procesul de vaccinare impotriva SARS-COV-2 nu continua. Tulpina contagioasa din India ar putea deveni dominanta si in Romania. Acesta este avertismentul medicilor infectionisti, dar si al coordonatorului…

- Medicii din Romania trag semnale de alarma cu privire la viteza de transmitere a tulpinii indiene Delta, care ar putea ajunge sa faca ravagii, inclusiv in țara noastra. Potrivit specialiștilor, aceasta este cu 50% mai transmisibila și mai rapida fața de variantele inițiale. Persoanele vaccinate nu sunt…

- Seful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a avertizat marti ca este ‘foarte probabil’ ca varianta Delta a tulpinii virale SARS-CoV-2, din India, are toate caracteristicile sa devina ‘varianta dominanta’, adaugand ca, din acest punct de vedere, este important ca autoritatile sa asigure accesul…

- Perspectiva unui nou val COVID este cat se poate de clara, iar foarte probabil varianta Delta – care a alimentat al doilea val devastator din India și care este cea mai infecțioasa descoperita pana acum – va deveni dominanta, susține coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița,…

- Medicul Alexandru Rafila nu crede ca vaccinarea anti-COVID-19 va depași 20-30% din populație in septembrie.„In toamna, avand in vedere și circulația intensa a persoanelor din aceasta vara, vor exista cu siguranța și modificari ale situației epidemiologice, iar vaccinarea, care acum nu are inca 5 milioane…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita. „Un alt element de noutate este legat de posibilitatea cetatenilor straini de a se programa pe platforma, ma refer la cetatenii straini…