Stiri pe aceeasi tema

- In unele farmacii din Timisoara, mastile sanitare s-au vandut si cu preturi de cinci si sapte lei. Calin Dobra, presedintele CJ Timis, solicita plafonarea preturilor la valoarea din decembrie 2019.

- In unele farmacii din Timisoara, mastile sanitare s-au vandut si cu preturi de cinci si sapte lei. Calin Dobra, presedintele CJ Timis, solicita plafonarea preturilor la valoarea din decembrie 2019.

- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie incepand de miercuri si in Timișoara, potrivit unei hotarari a Comitetului pentru Situații de Urgența a Timișoarei, din 22 aprilie 2020. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura. „Pe teritoriul…

- Primarul Nicolae Robu a revenit, tot pe pagina lui de Facebook, cu precizari referitoare la purtarea obligatorie a maștii și manușilor de protecție in spațiile publice inchise din Timișoara. Edilul a ținut sa le raspunda celor care i-au trimis mesaje prin care cer ... The post Primarul Nicolae Robu,…

- Sunt permise orice tip de masti de protectie, medicale sau artizanale, de unica folosinta sau reutilizabile, orice materiale care sa acopere nasul si gura in spatiul public (inclusiv esarfe).

- Incepand de luni, 6 aprilie 2020, purtarea mastii de protectie in spatiul public a devenit obligatorie in municipiul Buzau. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie.

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

- Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a anunțat ca in acest oraș este obligatorie purtarea maștii de protecție pentru toți cei care circula in spațiile publice. „Avand in vedere ca numarul de cazuri de infectare cu COVID 19 a crescut foarte mult și, de asemenea, a crescut și numarul de pacienți asimptomatici…