Stiri pe aceeasi tema

- Nica a precizat ca ia aceasta decizie preventiv, intrucat s-a vaccinat. Pe 17 februarie, a primit prima doza de la Astra Zeneca. ”Incepand de astazi, timp de 2 saptamani, voi lucra online, de acasa, deoarece sotia mea este confirmata pozitiv la Covid-19 si suntem izolati la domiciliu. Am facut publica…

- Alin Nica a fost vaccinat impotriva COVID-19 in urma cu o saptamana, dar a anunțat ca intra in izolare ca masura de precauție. Pe 17 februarie si-a facut prima doza de vaccin de la AstraZeneca. „Incepand de astazi, timp de 2 saptamani, voi lucra online, de acasa, deoarece sotia mea este confirmata…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca. Edilul este printre primele persoane din Romania care s-a vaccinat cu acest ser. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, se numara printre primele persoane care au beneficiat de o doza de vaccin AstraZeneca, in prima zi de imunizare cu acest vaccin. „Totul OK”, a scris el pe Facebook.

- Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran a fost vaccinat luni cu prima doza de vaccin impotriva covid-19, intr-un centru spitalicesc la Melun, in Seine-et-Marne, relateaza BFMTV, potrivit News.ro. Ministrul a fost vaccinat cu vaccinul AstraZeneca in direct, in fata camerelor de luat imagini.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID, vineri, la ora 10.00, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”. Klaus Iohannis a dat startul etapei a doua de vaccinare anti-Covid. Seful statului s-a imunizat astazi, la ora 10.00, la Spitalul…

- Un medic de familie anunța ca va renunța la pacienții care nu se vaccineaza impotriva coronavirusului. El are și un argument legal privind decizia sa. Medicul Catalin Petrencic a invocat și o lege care spune ca „asigurații au obligația sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”,…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…