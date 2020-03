Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Digi24. Flutur a fost testat pentru COVID-19 și se afla in izolare. La Suceava este cea mai grava situație din țara, acolo fiind inregistrate și cele mai multe decese provocate de coronavirus.

- Membrii Biroului Executiv National al PNL vor fi testati si se vor izola, dupa ce un senator a fost diagnosticat Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Presedintele PNL Dambovita va fi testat pentru coronavirus, dupa ce un coleg a fost diagnosticat pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Donald Trump, suspect de coronavirus, dupa ce a participat weekend-ul trecut la o intalnire la care a luat parte și o persoana depistata ulterior cu Covid-19. Barbatul este șeful secretariatului special de comunicare sociala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

- Presedintele regiunii Piemont, din nord-vestul Italiei, Alberto Cirio, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a anuntat duminica postul de stat RAI, el devenind al doilea presedinte regional care se imbolnaveste in doar 24 de ore, informeaza Reuters. Potrivit EFE, informatia a fost confirmata chiar…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a apreciat faptul ca Ministerul Sanatații a alocat un milion de euro pentru Spitalul Municipal Falticeni, ca urmare a demersurilor facute de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, insa a aratat ca suma reprezinta doar 20% din ...

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, va candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava, la alegerile locale din acest an. Conducerea centrala a PNL a validat candidatura lui Gheorghe Flutur pentru șefia administrației județene. Anterior, in cursul zilei de vineri, 28…

- Ministerul Sanatatii a transmis Consiliului Judetean Suceava avizul pentru infiintarea unui spital de copii in municipiul resedinta, a informat, joi, seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur. El a spus ca spitalul va fi construit in trei ani, in curtea spitalului vechi, valoarea investitiei ridicandu-se…

- Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a acuzat faptul ca localitatile conduse de primari social-democrati au primit foarte putini bani, comparativ cu cele conduse de primari PNL, la alocarea sumelor aflate la dispozitia Consiliului Judetean Suceava pentru echilibrarea bugetelor locale.Dupa…