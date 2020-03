Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan anunța ca s-a izolat la domiciliu impreuna cu familia sa pana la aflarea rezultatului testului pentru COVID-19, dupa ce a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent și senatorul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus. La acea ședința, PNL a validat candidatura…

- Senatorul liberal Vergil Chitac, diagnosticat cu noul coronavirus, a declarat vineri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca va urma strict procedurile impuse de Directia de Sanatate Publica si si-a exprimat increderea ca ''totul se va rezolva cu bine''. "Din pacate, starea de rau pe care…

- Un tanar care a venit azi-noapte in Gorj, din Italia, a fost depistat pozitiv la analiza pentru coronavirus. Este vorba de un barbat, in jur de 30 de ani, intors din Italia, care a intrat in țara prin Arad, in data de 10 martie. Aici i-au fost recoltate probe și a stat o zi in carantina. Miercuri a…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesizate de catre vecini. Barbatul plecase pana la primarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Direcția de Sanatate Publica a precizat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca: „la nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 120 de persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica.…

- Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica la Lugoj. Sunt monitorizați parinții femeii de 38 de ani, din Timișoara, care a fost confirmata cu coronavirus, precum și prietenii cu care aceasta a intrat in contact dupa ce s-a intors din Italia. Toți vor fi evaluați, privind starea…

- Potrivit unor surse, si partenera lui romanca ar fi infectata cu coronavirus. Femeia s-a intors, de asemenea, in Italia. Directia judeteana de Sanatate Publica s-a deplasat in localitatea gorjeana Pesteana - Jiu, locul unde traiesc rudele femeii, pentru ca si acestea ar fi putut contracta virusul. In…