- ■ deciziile au fost luate in sedinta de CL Piatra Neamt de luni, 16 noiembrie Consilierii locali pietreni s-au intrunit in sedinta, luni, 16 noiembrie si au decis acordarea titlului de ,,Cetațean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamț” medicului Ioan Catalin Denciu in semn de apreciere pentru curajul…

- Cunoscutul antreprenor sucevean Ștefan Mandachi, inițiatorul mișcarii "Romania vrea autostrazi", care a realizat și primul metru de autostrada din Moldova, a devenit miercuri cel mai tanar "Cetațean de onoare al Sucevei".In varsta de 34 de ani, Ștefan Valentin Mandachi a ...

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, initiatorul miscarii ”Romania vrea autostrazi”, va primi titlul de Cetatean de onoare al Sucevei, pentru implicarea deosebita in lupta cu pandemia de COVID-19, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus ca alesii locali vor…

- Consilierii județeni s-au intalnit, pentru ultima oara, in actuala formula, in cadrul ședinței ordinare convocata pentru data de 29 septembrie. „Este ședința care incheie mandatul de peste 4 ani de zile, o ședința a bilanțului in care fiecare știm ce-am realizat. Și, ca o marturie a trecerii noastre…

- Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Iasi va fi acordat, post mortem, sindicalistului Virgil Sahleanu, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi votat in ultima sedinta a Consiliului Local din acest mandat. Primarul Mihai Chirica a anuntat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Jurnalistul si realizatorul britanic de televiziune Charlie Ottley, cunoscut pentru seria „Wild Carpathia”, a primit titlul de cetatean de onoare al municipiului Brasov, intr-o ceremonie la care a participat si ambasadorul Andrew Noble, potrivit unui anunt publicat luni pe pagina de Facebook a Ambasadei…