Stiri pe aceeasi tema

- Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj, este infectat cu noul coronavirus. Imediat cum a aflat rezultatul testului, acesta s-a internat in spital, anunța cotidianul Jurnalul Olteniei.Cu toate ca este asimptomatic, șeful CJ Dolj a luat aceasta decizie pentru a-și proteja familia și pentru…

- Ziarul Unirea Primul caz de COVID-19 la SFM Blaj: Un angajat de la Trezorerie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus Primul caz de Covid-19 a fost confirmat la SFM Blaj. Un angajat de la Trezorerie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit ANAF Alba, este un caz confirmat cu COVID…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anuntat sambata, ca la Penitenciarul Codlea a fost inregistrat un nou caz de coronavirus. Sambata, 1 august, un angajat al Penitenciarului Codlea a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru coronavirus. Potrivit ANP, se efectueaza ancheta epidemilogica.…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri seara, ca inca un angajat de la Penitenciarul Margineni a fost confirmat cu coronavirus. Acesta prezinta simptome care au aparut dupa ce s-a prezentat ultima data la serviciu.”Va informam ca, astazi, 10.07.2020, un al doilea…

- Remus Mihalcea conduce unul dintre cele mai mari spitale COVID din tara. Acesta este internat intr-un spital din Capitala si s-ar fi infectat in afara spitalului. Citeste si: Spitalul Colentina se redeschide si va primi pacienti care NU au coronavirus. Ministrul Sanatatii: "Poate sa-si inceapa…

- Un angajat al Comisariatului Județean Brașov al Garzii Nationale de Mediu a fost confirmat cu CoVID-19. Potrivit unor surse, alți cinci angajați ai institutiei se afla in izolare in aceasta perioada, anunța Brașov Metropolitan. Șeful Garzii de Mediu Brașov, Nicolae Paraschiv, a participat, ieri, la…

- Al treilea caz confirmat de Coronavirus in randul jucatorilor de tenis care au participat la Adria Tour: e vorba de Victor Troicki. E infectata și soția lui. Grigor Dimitrov a fost primul jucator care a anunțat duminica seara ca a fost testat pozitiv cu Covid-19. Luni a confirmat și Borna Coric, iar…

- Marcel Pavel are coronavirus. Artistul a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala. Ancheta epidemiologica de proporții in șhowbiz-ul romanesc, dupa ce artistul Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus. In ultima vreme, Pavel a fost prezent in cadrul mai multor…