Presedintele chinez Xi Jinping a promulgat marti controversata lege a securitatii nationale in Hong Kong, la cateva ore dupa adoptarea ei de catre parlamentul de la Beijing, transmite AFP, citand o stire a agentiei Xinhua.



Textul a fost inclus in 'Legea fundamentala' care serveste din 1997 drept mini-Constitutie in Hong Kong, a indicat Xinhua.



El a fost inaintat duminica Comitetului permanent al parlamentului chinez, o instanta controlata de Partidul Comunist, fiind astfel ocolit Consiliul legislativ din Hong Kong.



Elaborat in numai doua saptamani, continut…