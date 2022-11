Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in China, Igor Morgulov, a facut un anunt: 'Xi Jinping ar putea vizita Moscova, anul viitor'. In 2023, ar putea avea loc o vizita oficiala a președintelui chinez, Xi Jinping, in Rusia, mai sustine ambasadorul Rusiei la Beijing, Igor Morgulov, dupa cum relateaza Agentia de presa…

- Intr-o filmare aparuta dupa summitul G20 din Indonezia, președintele chinez Xi Jinping, vizibil frustrat, il trage deoparte pe premierul canadian Justin Trudeau. El poate fi auzit cand ii spune ca „nu este potrivit” ca detaliile despre o conversație anterioara dintre cei doi lideri au fost impartașite…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a reprosat miercuri premierului canadian Justin Trudeau gestul acestuia de a nu pastra confidentialitatea asupra unei intrevederi bilaterale pe care ei au avut-o la summitul G20 desfasurat pe insula indoneziana Bali, relateaza agentiile DPA si AFP.

- Presedintele american Joe Biden crede ca „nu este nevoie de un nou Razboi Rece" cu China si considera ca in competitia dintre cele doua puteri mondiale poate fi evitat conflictul, relateaza CNN. Dupa prima intalnire fata in fata pe care a avut-o cu presedintele chinez, Xi Jinping, luni, la summitul…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au avut luni o ‘discutie sincera’ asupra principalelor subiecte de disensiune intre cele doua puteri rivale, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, informeaza AFP. In timpul acestei discutii, care a avut loc pe insula indoneziana Bali…

- Presedintii american, Joe Biden, si chinez, Xi Jinping, s-au declarat luni pregatiti pentru dialog in pofida rivalitatii dintre tarile lor, liderul de la Casa Alba afirmand ca spera sa evite un „conflict” intre Beijing si Washington.

- Presedintele chinez Xi Jinping a deschis Congresul Partidului Comunist chinez cu o avertizare la adresa Taiwanului. Liderul de la Beijing a vorbit despre o reunificare pasnica, dar a spus ca nu va renunta niciodata la folosirea fortei daca va fi nevoie.