Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Marian Enache, ales sambata in functia de presedinte al CCR pentru mandat de trei ani, anunta ca directiile principale de actiune ale mandatului sau pun „accent pe dinamism, deschidere, dialog, digitalizare, management eficient si consolidarea echidistantei Curtii Constitutionale“, scrie…

- Marian Enache este noul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei Marian Enache este noul presedinte al Curtii Constitutionale a României. El a fost ales astazi în aceasta functie, cu votul unanim al membrilor CCR, pentru un mandat de trei ani, informeaza Curtea, într-un comunicat.…

- Judecatorul constitutional Marian Enache a fost ales sambata in functia de presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei. Enache, numit in functia de judecator CCR in 2016, cu sprijinul PSD, ii succede lui Valer Dorneanu si va conduce CCR pentru urmatorii trei ani.

- Legiuitorul trebuia sa ia masuri inca din anul 2018 pentru inlocuirea sintagmei „oricarui act de procedura in cauza” din continutul articolului din Codul penal referitor la intreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale si stabilirea unor conditii clare prin care sa se poata dispune intreruperea…

- Foștii parlamentari vor primi banii inapoi pe ultimele 15 luni Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca legea PSD prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituționala, susțin surse oficiale. Cu șase voturi pentru și trei impotriva, judecatorii constituționali…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca legea PSD prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituționala. Cu șase voturi pentru și trei impotriva, judecatorii au decis ca aleșii sa-și primeasca pensiile speciale inapoi, informeaza Antena3 . Judecatorii Curții…

- Dupa decizia instantei prin care s-a stabilit definitiv ca Traian Basescu a avut calitatea de colaborator al Securitatii, acesta si familia sa au obligatia de a elibera locuinta de protocol in termen de 60 de zile. Pe langa ca se va adresa CEDO, fostul președinte decis sa mearga și la CCR. Fostul presedinte…

- Avizul Consiliului Legislativ a fost cerut de Guvern la o zi dupa adoptatea OUG, arata, in motivarea deciziei de neconstitutionalitate a OUG privind obligativitatea purtarii maștii in spațiul liber, judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). In data de 15 februarie, CCR a decis ca este neconstitutionala,…