Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al WCF promoveaza rolul camerelor de comerț ca intermediari intre mediul de afaceri și autoritați, precum și intre companii și publicul larg. Consiliul ofera asistența in crearea camerelor de comerț si consolidarea camerelor existente, in special in țarile in curs de dezvoltare și…

- Mihai Daraban a fost reales prin vot secret, 39 pentru si 3 impotriva, pentru inca un mandat la conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei., scrie stiripesurse.ro. Citeste si: Mihai Daraban, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei , despre cum trecem iarna si un nou CET la ConstantaCine…

- Vești de ultima ora in sectorul economic din Romania. Mihai Daraban a fost reales prin vot secret, 39 pentru și 3 impotriva, pentru inca un mandat la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu EY Romania și Asociația Producatorilor de Energie Electrica (HENRO), a organizat, in data de 17 noiembrie, forumul internațional intitulat „Rolul Romaniei in asigurarea securitații energetice a Europei”. Evenimentul a avut ca tema…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) organizeaza in data de 23 noiembrie, Topul Național al Firmelor 2022 (TNF 2022), eveniment ce se va desfașura incepand cu ora 18:00, la Centrul Expozițional Romexpo. La eveniment sunt așteptați sa participe reprezentanți ai celor mai performante companii,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut miercuri, 2 noiembrie, o intrevedere cu E.S. dl. Peer Gebauer, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Germaniei in Romania. Intrevederea a avut ca subiect principal de discuție eficacitatea sistemului cameral…

- „Romania si Germania au o colaborare foarte stransa nu numai pe plan economic, ci si pe plan social, politic sau cultural. In urma cu 30 de ani, a fost semnat Tratatul intre Romania si Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa, ceea ce a reprezentat o adevarata…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut miercuri, 2 noiembrie, o intrevedere cu E.S. dl. Peer Gebauer, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Germaniei in Romania. Intrevederea a avut ca subiect principal de discuție eficacitatea sistemului cameral…