Cum va fi vremea în următoarele zile. Așa ceva nu s-a mai întâmplat!

După cum ne anunță specialiștii, în această săptămână va avea loc o anomalie meteo, așa cum nu s-a mai întâlnit în ultimii 100 de ani. The post Cum va fi vremea în următoarele zile. Așa ceva nu s-a mai întâmplat! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]