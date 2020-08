Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști și un protestatar au fost raniți marți la Sofia, în timp ce protestatarii care cer demisia guvernului încercau sa intre în cladirea Parlamentului, a spus poliția, potrivit AFP."Polițiștii care încearca sa salveze un tânar care a fost lovit de…

- Peste 3.000 de persoane au demonstrat, la Sofia, timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un „caracter mafiot”, dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP,…

