Președintele Braziliei vizitează locul alunecărilor de noroi mortale Președintele brazilian Jair Bolsonaro , a inspectat cu elicopterul locul alunecarilor de noroi mortale care s-au produs in orașul Petropolis. Ploile abundente de la inceputul saptamanii au provocat alunecari de noroi care au ucis peste 100 de oameni. La o conferința de presa ulterioara, Bolsonaro a spus ca tragedia a semanat cu un fel de razboi. Inundații masive și alunecari de teren in Brazilia Apararea Naționala Civila a Braziliei a declarat ca 24 de persoane au fost salvate pana miercuri seara, ora locala. Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare au aratat pagube mari și vehicule… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- Peste 100 de oameni au murit in alunecari de teren și inundațiile fulgeratoare in orașul Petropolis din Brazilia, spun oficialii. Orașul, care este situat in munții de la nord de Rio de Janeiro, a fost lovit de ploi torentiale. Casele din cartierele de pe deal au fost distruse, iar mașinile au fost…

- Autoritatile din Rio de Janeiro au confirmat 94 de decese IN URMA inundatiilor si alunecarilor de teren produse de ploile torentiale care au lovit orasul Petropolis, comform euronews. Rubens Bomtempo, primarul orasului situat intr-o zona montana, nici macar nu a oferit o estimare a numarului de persoane…

