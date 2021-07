Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost spitalizat in noaptea de marti spre miercuri din cauza unei crize persistente de sughit care dureaza de mai bine de zece zile, a anuntat serviciul sau de comunicare, relateaza AFP. "Urmand recomandarile echipei sale medicale, el a fost internat la spitalul…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro, 66 de ani, are crize persistente de sughit care dureaza de mai bine de zece zile și a fost internat miercuri in spital, pentru a afla care este cauza afecțiunii sale, a anunțat administrația prezidențiala intr-un comunicat, citata de Reuters . Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la plata unei amenzi in valoare de 108 dolari pentru ca a participat fara sa poarte masca si fara sa respecte masurile sanitare la un miting al motociclistilor in statul Sao Paulo.

- Dupa ce a negat existența pandemiei Covid-19, in final fiind și el infectat, președintele Jair Bolsonaro a primit și o amenda pentru ca nu a purtat masca și nu a respectat masurile de distanțare social. Daca suma pe care o are de platit Jair Bolsonaro, simbolul este foarte puternic intr-o țara lovita…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, atacat dur dupa ce a acceptat sa organizeze Copa America, intr-o perioada critica, in pandemie. Situația din Brazilia e inca dramatica in pandemie. Peste 16 milioane de cazuri, a treia țara in lume, 460.000 de decese (a doua, dupa SUA). Și totuși, autoritațile…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, va fi amendat dupa ce a participat la o "baie de multime", unde nimeni nu purta masca, la Maranhao, a anuntat guvernatorul acestui stat, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din Maranhao "l-au amendat pe presedintele Republicii, care a provocat adunari…

- Președintele Brazilian, Jair Bolsonaro, considera ca recent s-ar fi putut reinfecta cu un tip nou de coronavirus. El a spus despre acest lucru joi in cadrul emisiunii sale saptaminale pe rețelele de socializare. "Cu citeva zile in urma am avut simptome de posibila reinfectare [cu coronavirus]. Am luat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a aprobat vineri o reducere cu 24% fata de anul trecut a bugetului alocat mediului pe 2021, la numai o zi dupa ce s-a angajat sa majoreze cheltuielile pentru a impiedica despaduririle, relateaza Reuters. Joi, in cadrul summitului consacrat climei organizat de…