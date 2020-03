Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE.



El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, dar in cazul sau rezultatul este negativ.



Wajngarten a facut parte din delegatia presedintelui Bolsonaro in vizita oficiala efectuata in SUA, ce a inclus mai multe actiuni publice si un dineu cu presedintele Donald Trump, care a sustinut apoi ca nu este preocupat…