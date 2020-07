Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul socialist Grigore Novac a prezentat un video nou in care apare deputatul Ștefan Gațcan in cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la tv8. „Vreau sa fac unele precizari. Benevol am renunțat la mandatul de deputat. Nu am fost secretat. Sincer va doresc multa sanatate și discernamant in tot ce faceți”,…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca numarul total cazurilor de coronavirus din judetul Suceava a ajuns la 3.734. Comparativ cu ziua de vineri, numarul imbolnavirilor din judet a crescut cu 24. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei,…

- 98 de deputați au primit rezultate negative la testele efectuate pentru Covid-19, dupa ce doi aleși ai poporului au fost confirmați cu noul tip de coronavirus. Cel puțin asta spune deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari, care solicita convocarea Parlamentului in ședința plenara, pentru a adopta legile…

- Cea de-a 3-a ediție Sports Festival se reprogrameaza pe iunie 2021, anunța organizatorii evenimentului, din cauza problemelor generate de pandemia COVID. ”Situația creata de aceasta pandemie și directivele date de autoritați ne determina sa spunem time out pentru un an.Suntem cu gandul la impactul…

- Coronavirusul ajunge in instituția buzoiana cea mai expusa luptei impotriva temutului inamic. Un ofițer de 47 de ani, care lucreaza chiar in cladirea ISU Buzau, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Imediat, in unitate s-a dat alerta. La scurt timp dupa confirmarea ofițerului ISU, instituția…

- Klaus Iohannis a transmis sambata, 9 mai, un mesaj emoționant cu ocazia sarbatoririi Zilei Europei. Printre altele, Președintele Romaniei a transmis ca aceasta perioada este cea mai dificila dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Oana Roman se afla in izolare, impreuna cu familia ei, de mai bine de o luna, insa situația a devenit din ce in ce mai apasatoare pentru vedeta, care nu mai suporta sa stea inchisa in casa.Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima nemulțumirea fața de situația in care…

- Elisabeta a II-a a trasmis primul ei mesaj televizat de Paste de cand a devenit regina Marii Britanii. Pastele „nu a fost anulat”, iar coronavirusul „nu ne va infrange”, a transmis regina, potrivit The Guardian.Regina Elisabeta a II-a a transmis, sambata seara, primul ei mesaj televizat de…