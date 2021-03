Joe Biden a criticat vineri adoptarea in Georgia a unei legi electorale prezentate de republicani pentru a face alegerile mai "sigure", dar care incalca, potrivit presedintelui democrat, "valorile americane" prin limitarea accesului la urne si vizand in special alegatorii afro-americani, noteaza AFP. In acest stat din Sud care mai poarta inca ranile segregarii, o mobilizare record, cu alegatorii de culoare in frunte, i-a permis lui Joe Biden sa castige statul in noiembrie 2020. O premiera pentru un candidat democrat la Casa Alba dupa aproape trei decenii. Iar in ianuarie, democratii au transformat…