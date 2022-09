Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri o stergere partiala a uriasei datorii reprezentate de creditele studentilor, o decizie despre care a spus ca este 'responsabila si justa', in fata unei opozitii republicane care il acuza ca alimenteaza inflatia, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa iși anunțe intenția de a candida pentru un al doilea mandat dupa alegerile de la jumatatea mandatului in Congres, care vor avea loc in noiembrie, noteaza Bloomberg, citand numeroase surse apropiate liderului american. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat marti o lege care deblocheaza subventii de 52 de miliarde de dolari pentru relansarea productiei de semiconductori in SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In timp ce așteptau sosirea președintelui american Joe Biden și a altor lideri mondiali in locul de inalta securitate al summitului NATO de la periferia Madridului, marți, oficialii internaționali și jurnaliștii au fost nedumeriți sa gaseasca "salata ruseasca" in meniul restaurantului intern.…

- Prim-ministrul irakian Mustafa al-Kazimi s-a deplasat duminica in Arabia Saudita si Iran, doua puteri regionale rivale, pentru a insista asupra necesitatii unei 'stabilitati regionale', informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul de coalitie al premierului italian Mario Draghi a fost zguduit marti de noi tulburari dupa ce cel mai mare partid din parlament s-a divizat, iar ministrul de externe a initiat un grup separatist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepresedintele Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, a declarat duminica, in judetul Arad, ca o reuniune "de urgenta" a liderilor Uniunii Europene de impune, pentru a fi gasite solutii la masa tratativelor privind razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un mic avion privat a intrat din greseala in spatiul aerian restrictionat de langa casa de vacanta a presedintelui Joe Biden in Delaware, sambata, ceea ce a determinat o scurta evacuare a presedintelui si a primei doamne, au declarat Casa Alba si Serviciul Secret, anunta presa americana. Fii…