- Președintele Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, vine in aceasta saptamana la București, unde se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri. Renaud-Basso…

- Președintele Klaus Iohannis va gazdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), unde vor participa 12 state, parteneri strategici și reprezentanți ai BERD, BEI, OCDE, FMI și Banca Mondiala.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi discuții la cinci ministere și companii din București pentru a rezolva problemele comunitații și pentru a discuta despre proiecte de dezvoltare. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si structuri guvernamentale. Am purtat discuții…

- Ambasada Ucrainei in Romania a facut apelul miercuri seara, 16 august, „pentru a nu spori amenințarea la adresa vieții oamenilor care lucreaza și locuiesc in orașele de pe Dunare”.„Rusia continua sa terorizeze populația pașnica ucraineana și sa atace infrastructura civila a Ucrainei. In special, in…

- Dupa ce Ministerul Transporturilor a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice, compania a trimis o declarație, in care susține ca deși a fost nevoita…

- Președintele Klaus Iohannis va gazdui Summit-ul celor Trei Mari, miercuri, la Palatul Cotroceni. In contextul razboiului din Ucraina, venirea la București a celor 12 lideri din țarile cele mai apropiate de zona de conflict este foarte importanta.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri,…

- Marți, 25 iulie, șefa statului Maia Sandu a participat la inaugurarea unei noi porțiuni a drumului expres M3 Chișinau – Giurgiulești, impreuna cu președintele BERD, Odile Renaud-Basso. Drumul expres M3 este cel mai important drum ce leaga capitala de Giurgiulești și de una dintre cele mai importante…

- Președintele BERD vine intr-o vizita in Republiica Moldova. Aceasta se datoreaza investițiilor record in țara noastra a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in 2022. Odile Renaud-Basso va ajunge luni, 24 iulie, in Republica Moldova. El va fi insoțit de directorul general al BERD, Europa…