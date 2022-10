Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- In mod traditional, in prim zi a evenimentului are loc discursul presedintele american, in calitate de lider al tarii gazda a sediului ONU. In mod exceptional, Joe Biden, care s-a deplasat, luni, la Londra, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, si-a amanat interventia pentru miercuri, relateaza G4Media.ro.Cel…

- Consiliul de conducere al BCE, format din 25 de membri, si-a ridicat valorile de referinta cheie cu trei sferturi de punct procentual fara precedent pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. De obicei, BCE majoreaza ratele cu un sfert de punct si nu si-a majorat niciodata rata-cheie a imprumutului…

- Razboiul din Ucraina se va incheia cu o victorie a Ucrainei sub conducerea președintelui Volodimir Zelenski, a declarat consilierul șefului biroului președintelui, Mykhailo Podoliak, intr-un interviu acordat BBC Ucraina. In ceea ce privește partea rusa, Ucrainei nu-i pasa cine la acel moment va conduce…

- Cei doi presedinti au discutat la telefon timp de o ora si jumatate, in prima lor discutii dupa ce s-au intalnit, la 16 iunie, la Kiev, unde Emmanuel Macron a efectuat o vizita impreuna cu omologul sau roman Klaus Iohannis si sefii Guvernelor german Olaf Scholz si italian Mario Draghi. Emmanuel Macron…

- Razboiul din Ucraina nu se va opri pana cand Rusia nu iși atinge scopul final. Prima discuție telefonica dintre Serghei Lavrov și Antony Blinken, de la declanșarea conflictului militar din Ucraina, 24 februarie, a avut loc vineri, 29 iulie, iar oficialul rus i-a spus celui american clar ce se va intampla…

- Razboiul care se desfasoara foarte aproape de granita Romaniei are in centrul atentiei batalii care au loc de multe ori in aer, pe cerul Ucrainei. Dronele au devenit un fel de lunetisti pentru ambele tabere, iar jurnalistii de la postul american de televiziune CNN au filmat de aproape o drona ruseasca…

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat ca razboiul Rusiei in Ucraina i-a afectat propria familie si l-a determinat pe fiul ei in varsta de noua ani sa isi piarda interesul pentru pasiunile din trecut si sa isi doreasca sa devina militar. Ea a subliniat ca baiatul ”vrea doar sa faca arte…