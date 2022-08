Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Trier l-a condamnat, marți, pe un barbat german de 52 de ani la inchisoare pe viața pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv un copil, dupa ce beat fiind, a intrat cu mașina intr-o zona pietonala din acel oraș, relateaza Reuters. Tribunalul din Trier a dispus ca barbatul, care bause…

- O șoferița de 85 de ani a leșinat in padure, dupa ce oprise mașina și se indepartase de ea, pentru a lua aer. Incidentul s-a produs in județul Ialomița. Femeia a fost gasita in paduse, leșinata, probabil din cauza caldurii și a oboselii. Echipele de cautare au pornit in misiune dupa un apel primit la…

- Poporul austriac risca sa se confrunte cu o iarna grea in contextul problemei energetice uriase cauzate de razboiul din Ucraina, a atras atentia miercuri presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Și-n dunga a scris și a vorbit presa din toata lumea ca azi, la Kiev, vin in vizita trei dintre mai marii lumii: Olaf Scholz al Germaniei, Mario Draghi al Italiei și Emmanuel Macron al Franței. Bine, se afla acolo, in vizita, și-al nostru, Klaus Johannis, dar despre el nu s-a facut atata caz. Nu știu,…

- Pe aeroporturile din Roma și Milano va fi, maine, un nou protest al controlorilor de trafic aerian. Vor fi afectate peste 80 de zboruri din și spre Roma-Fiumicino și Milano-Linate. De altfel, mai multe aeroporturi europene au probleme din cauza volumului mare de munca și a numarului mic de angajați.…

- Un barbat de 32 de ani din Cugir a fost plasat in arest la domiciliu pentru o fapta de ultraj, la adresa unui politist. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 4 iunie 2022, in timp ce politistul ajutat de un jandarm incercau sa-l imobilizeze pe barbat (R. A.), care provocase un scandal…

- Cinci persoane au fost ranite joi, in cursul unui atac armat intr-un cimitir din Wisconsin, in nordul Statelor Unite. Incidentul s-a petrecut in timpul inmormantarii unui barbat ucis de politie la sfarsitul lunii mai, au potrivit polițiștilor locali.

- Un steward de la Ryanair, care a fost vazut in timp ce bea alcool in timpul unui zbor, a fost concediat imediat dupa ce a fost testat. Sam Thompson, in varsta de 26 de ani, a fost surprins in timp ce ar fi baut o sticla de vin și un shot de Jack Daniels dintr-un carucior de bauturi, noteaza The Sun.…